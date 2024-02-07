Отмена концертов Кристины Орбакайте в России уже стала причиной ухода от певицы ее концертного директора. Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему дочь Аллы Пугачевой оказалась в опале.

Он объяснил, что организаторы концертов опасаются убытков из-за участия звезд, так или иначе засветившихся в скандалах.

«Мне кажется, что здесь коммерческая бизнес-история. Импресарио в регионах перестраховываются, не приглашая тех звезд, вокруг которых есть информационная шумиха. Орбакайте как раз попадает в этот список. Всегда есть угроза, что будут бойкотировать и не покупать билеты», — заявил продюсер.

Он отметил, что организатору лучше отказаться от мероприятия вообще, чем потом подсчитывать крупные убытки. Практически во всех регионах России активисты протестуют против выступления всех артистов, которые не только объявлены иноагентами или допустили высказывания против СВО, но и приезжают в страну из-за границы лишь для заработка.