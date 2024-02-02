Певец Филипп Киркоров, который «вошел не в ту дверь», вряд ли появится на сцене в России на протяжении ближайших двух лет. Впрочем, ему это пойдет только на пользу, считает музыкальный продюсер Сергей Лавров.

Он отметил, что через пару лет позиция правительства РФ будет смягчена и Киркоров сможет как минимуму организовывать кассовые концерты. Либо даже вернется на телеэкраны. В любом случае в последнее время его было везде слишком много и люди устали от поп-короля.

«Мне кажется, народ от него немножко устал. Ему даже на пользу это пойдет. Если его сейчас не будут показывать два года, то он потом еще больше денег заработает», — цитирует продюсера портал NEWS.ru.

Он также отметил, что каждая композиция Киркорова является стопроцентным хитом, поэтому по возвращению на сцену певца ждут аншлаги. А каждый концерт превратиться в настоящую феерию.

В настоящий момент Филипп Киркоров, которого «отменили» из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, находится в США. По имеющимся данным, он решает там какие-то проблемы с недвижимостью, после чего сразу вернется в Россию.