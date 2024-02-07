Музыкальный продюсер Леонид Дзюник призвал прекратить «травлю» певицы Кристины Орбакайте и отмены ее концертов. Он рассказал порталу News.ru, что из-за этого страдают люди в окружении артистки, а также обычные ее поклонники.

Орбакайте, по мнению продюсера, не виновата, что приходится дочерью Алле Пугачевой. Кроме того, она не высказывалась о специальной военной операции.

Также Дзюник заявил, что участники скандальной «голой» вечеринки рано или поздно вновь вернутся на сцену в России. Тот же Филипп Киркоров, по мнению продюсера, лучше Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), так как не предавал свою страну и не покидал ее. То же самое можно сказать и о других артистах. Несмотря на вечеринку, их все же любят и ценят поклонники.