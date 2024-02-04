Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов, умерший в конце прошлого года, страдал от сахарного диабета. О болезни шоумена рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он пояснил, что Красилов «сидел на инсулине» из-за своего заболевания. Ему было категорически запрещено курить и употреблять алкоголь. Кроме того, следовало соблюдать специальную диету. Однако всех эти ограничений крайне тяжело придерживаться артисту с его особым образом жизни.

Дворцов также отметил, что Красилов никого не слушал, повлиять на его решения было практически невозможно. Если он хотел выпить, то делал это, ни на кого не обращая внимания. Кроме того, танцор был очень эмоционален и импульсивен, он очень много работал, появляясь дома всего на несколько часов, чтобы немного передохнуть.

За день до смерти от эндокринопатии Красилов был в кинотеатре «Октябрь», где Дворцов видел его в последний раз. При этом танцор отказался от посещения премьеры, сообщив, что плохо себя чувствует. 18 декабря тело артиста обнаружили в его квартире.