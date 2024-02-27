Захваченную еще в конце 2023 года под Авдеевкой американскую БМП Bradley решили испытать на прочность. Броня боевой машины пехоты американской армии не выдержала ударов из 30-мм пушки, превратившись в решето.

Трофейная Брэдли путешествует в числе экспонатов необычного агитпоезда, который ездит по всей России. Во время одной из коротких остановок российские бойцы решили испытать броню американской БМП на прочность. Как сообщается в спецпроекте «РГ-Русское оружие», броню Bradley решили проверить на способность выдержать удары 30-мм снарядов.

По боевой машине пехоты армии США ударили бронебойно-трассирующими снарядами ЗУБР6, а затем бронебойными подкалиберными снарядами ЗУБР8-Кернер. Второй тип снарядов имеет сердечник из вольфрама или обедненного урана. Оба типа снарядов с легкостью прошли через бронированный корпус БМП. В результате тестов броня американской боевой машины превратилась в решето. Бойцы отметили пробоины для наглядности мелом.