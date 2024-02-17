ВСУ обстреляли Ясиноватую и окрестности города, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

Он пояснил, что в населенном пункте Пантелеймоновка из-за варварского обстрела ВСУ обрушился жилой дом. Погибла девочка 2009 года рождения и двое взрослых.

Кроме того, из-за обстрела ВСУ получили ранения 11-летняя девочка и трое взрослых, им оказывается медицинская помощь.

Шевченко отметил, что это лишь предварительная информация. На месте террористической атаки работают спасатели, которые разбирают завалы. Количество погибших и пострадавших может увеличиться.