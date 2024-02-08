В начале нового года дилеры, представляющие китайские автомобили на российском рынке, устроили своеобразное соревнование по предоставлению покупателям скидок на автомобили из наличия 2023-го года выпуска. Анализ акционных предложений ведущих китайским марок публикует в своем материале портал 74.RU.

Популярный китайский кроссовер Omoda C5 подешевел сразу на 240 тысяч рублей. Теперь стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается от 2,44 миллионов рублей. При этом в прошлом году за подобную машину дилеры просили в среднем 2,68 миллионов. Версии автомобиля в более дорогих комплектациях также подешевели на сумму от 140 до 190 тысяч рублей.

Еще один кроссовер из КНР – Haval Jolion подешевел на 100 тысяч рублей. Данное предложение распространяется на дорестайлинговые автомобили, выпущенные в 2023 году. Приобрести базовую версию китайского кроссовера с учетом скидки теперь можно за 1,849 миллионов рублей. За базовую версию рестайлинговой модели придется отдать на 150 тысяч рублей больше.

Дилеры, представляющие китайскую марку Chery на российском рынке, также предлагают скидки для покупателей. Приобрести кроссовер Tiggo 8 можно с дисконтом в 240 тысяч рублей, а Tiggo 7 Pro Max со скидкой в 110 тысяч рублей. При этом соплатформенная модель Jetour Dashing и вовсе продается с дисконтом в 300 тысяч.