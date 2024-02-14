В Сети опубликовано видео боя, произошедшего в зоне СВО еще в августе прошлого года. В этом сражении потерпела поражение так называемая «Избранная рота» ВСУ, составленная из иностранных наемников.

В бою тяжелое ранение получил «солдат удачи» из Великобритании Александр Мосс. Именно этот момент запечатлен на видео.

Британец и его сослуживцы в одном из окопе схватились с российскими военнослужащими, но явно проигрывали схватку. В какой-то момент Мосс высунулся из-за угла, чтобы оценить обстановку и тут же попал под огонь российского пулеметчика. Боец срезал наемника точной очередью и отправил его в госпиталь.

Позже стало известно, что пули попали в живот и шею наемника. Но он все же выжил.