«Российская газета» опубликовала кадры прилета 1500-килограммовой авиабомбы на Красногоровский кирпичный завод. На этом предприятии находилась база боевиков ВСУ.

Телеграм-канал «Военная хроника» ранее отмечал, что российские ВС ведут боевые действия на окраинах Краногоровки. Они взяли под контроль несколько зданий и готовят продвижение вперед. Удар по кирпичному заводу – это и есть часть поготовки.

Населенный пункт Красногоровка находится неподалеку от Марьинки. Там, на территории кирпичного завода, располагался гарнизон ВСУ. По предварительным данным, в момент взрыва там было до 360 боевиков.

Напомним, ВС РФ также продвигаются к Ласточкино. В этом населенном пункте затаились подразделения ВСУ, вышедшие из Авдеевки. Они полностью лишены связи с командованием, имеют минимум вооружения.