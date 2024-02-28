Российские ВС уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал «Рыбарь».

На кадры попала ликвидация пусковой установки комплекса, для чего ВС РФ использовали дрон-камикадзе «Ланцет». После попадания раздался мощный взрыв, а затем можно было наблюдать своеобразный «салют» из-за детонации боекомплекта вражеской системы ПВО. Отмечается, что ЗРК находился в тыловом районе ВСУ, уничтожила его диверсионная группа ВС РФ.

Ранее эксперты неоднократно отмечали высокую эффективность дронов-камикадзе «Ланцет», которые уничтожают ЗРК, самоходные артиллерийские установки, танки и другую технику противника. Они относятся к вооружению, аналогов которому нет ни на Западе, ни у Киева. И никакое «супероружие НАТО» не способно это изменить.