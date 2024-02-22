Вашингтон намерен оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, озвучила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд ставшую уже стандартной фразу. Также она добавила, что принять решение о переговорах с РФ может только Киев.

«Любое решение по поводу переговоров с русскими — это решение, которое принимать самим украинцам», – заявила она.

О возможном подталкивании Киева к переговорам с Россией в 2024 году со стороны Вашингтона ранее сообщило издание Politico.

Россия неоднократно отмечала, что в любой момент готова к переговорам, однако Украина отказывается от них. Президент РФ Владимир Путин уверен, что рано или поздно Киев и Москва договорятся о мире, а связи между народами обеих стран восстановятся.