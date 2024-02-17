Москва не собирается развязывать новый мировой конфликт, а все разговоры об этом на Западе ведутся с целью создания образа врага из Российской Федерации. Об этом в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил российский посол Евгений Станиславов.

«Могу согласиться с вами лишь в том, что о возможности третьей мировой войны с Россией постоянно заявляют политики на Западе, причем делают это крайне безответственно, утратив, похоже, даже элементарное чувство самосохранения. Россия вынуждена реагировать на такие комментарии, а потом западные СМИ делают из этого сенсацию», – заявил посол РФ в Венгрии.

По его словам, заявления со стороны американских политиков о якобы планах Российской Федерации напасть на страны НАТО в Европе призваны запугать европейскую общественность, чтобы не допустить улучшения отношений между Москвой и Брюсселем.