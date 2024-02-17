Москва не собирается развязывать новый мировой конфликт, а все разговоры об этом на Западе ведутся с целью создания образа врага из Российской Федерации. Об этом в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил российский посол Евгений Станиславов.
«Могу согласиться с вами лишь в том, что о возможности третьей мировой войны с Россией постоянно заявляют политики на Западе, причем делают это крайне безответственно, утратив, похоже, даже элементарное чувство самосохранения. Россия вынуждена реагировать на такие комментарии, а потом западные СМИ делают из этого сенсацию», – заявил посол РФ в Венгрии.
По его словам, заявления со стороны американских политиков о якобы планах Российской Федерации напасть на страны НАТО в Европе призваны запугать европейскую общественность, чтобы не допустить улучшения отношений между Москвой и Брюсселем.
«Понятно, что американцы такими заявлениями хотят еще больше отдалить Европу от России, а с другой стороны, запугать европейскую публику, чтобы выбить деньги на финансирование поставок вооружений Украине и таким образом затянуть провальную операцию по нанесению там России “стратегического поражения”. Кстати, эти слова – “нанесение стратегического поражения России” – являются цитатой из официальных документов США и НАТО. Сравните их с заявлением президента России, и вам все станет ясно», – резюмировал российский посол.