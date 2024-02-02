Американская администрация постоянно заявляет о желании как можно скорее достичь мира на Украине, но в то же время отправляет в Киев высокоточные бомбы GLSDB. Тем самым она не только продлевает агонию киевского режима, но и подталкивает его к совершению новых военных преступлений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия, по словам Антонова, считает несколько странной реакцию Соединенных Штатов на террористический акт Украины, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с пленными ВСУ на борту. Для этой цели применялся американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Отправка новых вооружений Киеву показывает, что Вашингтону не нужен мир на Украине.