Имеющая американское гражданство 33-летняя россиянка, задержанная сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге, была отправлена в СИЗО. Женщина подозревается в пособничестве украинской армии. Такую информацию журналистам сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Исходя из видеозаписи, опубликованной пресс-службой ФСБ, мера пресечение предполагаемой пособнице ВСУ была вынесена одним из екатеринбургских судов. Ходатайство следствия о помещении обвиняемой в СИЗО на время ведения расследования было удовлетворено судом

По данным следствиям, задержанная с февраля 2022 года занималась сбором средств для одной украинской организации. Деньги направлялись на поддержку украинской армии. Против задержанной было возбуждено уголовное дело за госизмену. На данный момент сотрудники силовых структур по данному делу продолжают оперативно-следственные мероприятия.