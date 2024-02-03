Международное новостное агентство Associated Press опубликовало материал, в котором рассказывается, как посетители плавучей бани в Осло спасли утопающих, упавших в море в автомобиле.

В Норвежской столице Осло автомобиль с находящимися в салоне двумя людьми погрузился в воду. Утопающих удалось спасти посетителям популярной в Норвегии плавучей сауны. Отмечается, что автомобили упал в воду на набережной в Акерсхусе по ошибке водителя. По неосторожности водитель нажал на газ на парковке, расположенной у крутого берега. Машина резко направилась в воду. Пассажир и водитель сумели выбраться из автомобиля и забрались на крышу, прежде чем он ушел под воду.

Неподалеку от места падения автомобиля находилась плавучая баня. Посетители заведения помогли тонущим выбраться, оказав им необходимую помощь. К счастью, пострадавшие отделались только легким испугом. Но их все равно передали медикам для осмотра. Позже автомобиль был извлечен из воды.