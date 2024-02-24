Минобороны РФ опубликовало в Сети видео с 21 пленным ВСУ в Авдеевке. Один из них заявил, что украинские подразделения оказались в очередном котле и призвал сослуживцев сдаваться в плен, чтобы не погибнуть на поле боя.

Он также отметил, что приказ об отступлении был дан тогда, когда украинские войска сами начали отходить из Авдеевки.

«Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что еще сказать. Отошли – ну все тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ – может, больше пацанов бы в живых осталось», – рассказал пленный Андрей Бабурин.

Также он отметил, что на фронте происходит что-то совершенно непонятное, нет никакой координации действий, боевики ВСУ месяцами прячутся в окопах, не зная куда стрелять. Итог один – либо ранение и надежда на то, что тебя эвакуируют, либо смерть.

Боец отметил, что российские военные не издеваются над пленными, предоставляют вполне нормальное питание, оказывают медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, все санитарные нормы соблюдаются.