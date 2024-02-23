Встреча украинской и польской делегаций на границе не состоялась. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр страны и другие политики выехали на границу с Польшей и будут ждать там местную делегацию.

Непонятно, на что надеялся Зеленский. Польская сторона не подтверждала готовность к этой встрече. В канцелярии президент Анджея Дуды заявили, что переговоры на границе – не очень хорошая идея из-за вопросов безопасности.

Кроме того, польские политики ранее сообщали, что встреча должна иметь исключительно технический, а не политический характер. Они выразили готовность встретиться с украинской делегацией летом. Также Варшава заявила, что впервые видит, чтобы переговоры назначали через средства массовой информации, как это сделал Зеленский.