Отставной полковник СБУ Олег Стариков дал интервью YouTube-каналу «Да, это так», в котором раскрыл проблемы грядущей тотальной мобилизации на Украине.

Он пояснил, что сейчас власти страны сами создают серьезные сложности на передовой и условия для быстрого прорыва обороны российскими войсками. Насильно мобилизованные украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, они не имеют боевого опыта и не знают местность. Поэтому России для прорыва оборонительных порядков понадобится просто ударить по тем участках, на которые перебросят новобранцев.

Это приведет к катастрофе, так как после прорыва ВС РФ украинская армия уже не сможет сдержать их продвижение вперед.

Стариков ранее отметил, что замена главнокомандующего ВСУ негативно скажется на состоянии армии, так как командиры подразделений уже не будут уверены в своем начальстве.