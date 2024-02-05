Глава ГУР Кирилл Буданов сильно ошибается, когда заявляет, что Россия выдохлась. Напротив, она готовит масштабную операцию, в результате которого уже летом текущего года обрушит фронт ВСУ.

Такое заявление на YouTube-канале Politeka сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков, передает РИА Новости.

В настоящий момент, по мнению эксперта, РФ проводит испытания новейших систем радиоэлектронной борьбы, а также активно производит новые БПЛА для армии, которые сыграют решающую роль на поле боя.

«Они (ВС РФ. — Прим. ред.) еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. Противник ищет наши слабые места», — сообщил полковник.

К лету Россия завершит испытания всех боевых систем и значительно усилит свои Вооруженные силы. Киев же, напротив, наберет новых мобилизованных, не имеющих опыта боевых действий. ВС РФ останется лишь выбрать участки с этими новобранцами и обрушить фронт.