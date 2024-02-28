Полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук, ранее возглавлявший МГБ ДНР, рассказал, что ВС РФ намереваются переходить в наступление сразу на нескольких важных участках фронта. При этом он не стал говорить, на каких именно, не желая раскрывать военную тайну.

Серьезной проблемой Пинчук назвал появление в распоряжении украинской армии большого количества беспилотных аппаратов. Он отметил, что Киев постоянно наращивает количество БПЛА, начинает использовать дроны с искусственным интеллектом. Не исключено, что в дальнейшем ВСУ попытаются атаковать российские позиции целыми роями аппаратов.

Чтобы защититься от беспилотников, России требуется разработать станции РЭБ, учитывающие особенности борьбы с дронами. Эти системы должны быть максимально маневренными и накрывать вражеские БПЛА, не давая им атаковать.