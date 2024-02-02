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Президент Украины Владимир Зеленский скорее всего знал о готовящейся атаке на самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом рассказал МК военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что Киев задействовал пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot без радиолокационной станции и другого оборудования. То есть, наведение осуществлялось извне. К этому причастны британские спецслужбы.

Атака готовилась по линии Кирилла Буданова, то есть Главного управления разведки. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный мог быть и не поставлен в известность.

Также Матвийчук уверен, что удар готовился заранее, из засады, которую организовали еще до вылета транспортника с аэродрома. Кроме того, обслуживание пусковой установки занимались американцы или англичане.