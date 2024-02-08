В Сети появились сообщения об использовании российскими военными в зоне проведения специальной военной операции спутникового интернета Starlink. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» не стал отрицать такую возможность.

Он пояснил, что оборудование Starlink активируется не на российской территории, а в районах боевых действий, в регионах, граничащих с ДНР, ЛНР и Крымом. С приобретением терминалов тоже никаких проблем нет. Они могут покупаться, к примеру, через Объединенные Арабские Эмираты или другие страны, после чего ввозиться в страну.

Ранее украинские боевики начали массово жаловаться на уменьшение скорости интернета Starlink, а также на появление оборудования компании SPACEX в распоряжении подразделений ВС РФ. Телеграм-каналы написали, что российские военные заранее активировали оборудование и теперь используют его в своих операциях.