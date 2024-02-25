ВС России не дают расслабиться противнику, вышедшему из Авдеевки и преследуют его, выбивая из других населенных пунктов. Так прокомментировал сообщения об отступлении ВСУ из Ласточкино заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов в Российской экономической школе имени Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог назвал эту новость положительным сигналом. ВСУ, по его словам, весьма хаотично покидали Авдеевку, но если они займут новые позиции, то смогут спустя некоторое время прийти в чувства и выполнить перегруппировку сил.

Сейчас ВС РФ успешно преследуют их, выбивая из каждого нового населенного пункта, не давая прийти в себя. Украинские боевики движутся на Запад, но российские подразделения следуют за ними.

Напомним, что ранее сообщалось об установке российского флага в Ласточкино и уходе оттуда ВСУ. Это подтвердил и украинский портал «Страна.ua».