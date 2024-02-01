Соединенные Штаты передают Украине высокоточные снаряды GLSDB, чтобы протестировать их в условиях реального боя. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что GLSDB будут использоваться ВСУ на реактивных системах залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты не успели толком задействовать эти бомбы сами и поэтому намерены отправить их в «лабораторию», коей с некоторых пор для них стала Украина.

GLSDB при всех их достоинствах все же являются устаревшими боеприпасами. Поэтому еще одна вполне очевидная цель Вашингтона – избавиться от старья, опустошить свои склады, чтобы потом заполнить их более новым и современным вооружением, уверен Кошкин.

О передаче Киеву бомб GLSDB с дальностью 150 километров ранее заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. При этом он не стал уточнять, когда именно эти боеприпасы поступят на Украину.