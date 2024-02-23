Военный эксперт «Газеты.ru» Михаил Ходаренок проанализировал использование в ходе специальной военной операции российских средств ПВО и назвал наиболее эффективные из них.

Он отметил, что Россия перед началом СВО проводила многочисленные учения с использованием зенитно-ракетных комплексов. Она испытала ЗРК С-400 в ликвидации высокоскоростных гиперзвуковых целей, а ходе спецоперации задействовала его в самых различных ситуациях.

«Панцирь-С1» был модернизирован благодаря чему он сейчас успешно справляется с беспилотными аппаратами противника, а также ракетами «Гром», Точка-У» и С-200. Кроме того, «Панцирь» научили перехватывать и западные ракеты РСЗО HIMARS.

«Когда в ходе военной операции надо прикрыть какой-нибудь важный объект, то военные обычно просят прислать ЗРПК «Панцирь-С» и чуть ли не молятся на него», – пояснил Ходаренок.