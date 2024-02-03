В своей публикации в CNN главком ВСУ Валерий Залужный написал, что Киеву нужно переходить к более технологическому ведению боевых действий, заменяя пехоту беспилотными аппаратами. Полковник запаса Андрей Демуренко в интервью «МК» прокомментировал эту статью.

Он отметил, что Залужный учился еще по советским учебникам, поэтому он является грамотным офицером и профессионалом. И он абсолютно прав насчет беспилотников. Причем речь идет о разных разновидностях дронов, включая разведывательные, ретрансляционные и ударные БПЛА.

Также должна быть хорошо развита система управления беспилотниками, отметил военный эксперт.

Россия все это может сделать самостоятельно, уже сейчас имеются проекты, которые предполагают, что на вооружении подразделений будет 80 процентов БПЛА. Украина создала только «Бабу Ягу», переделав ее из сельскохозяйственного дрона, а все остальное она получает от Запада.