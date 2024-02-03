В своей публикации в CNN главком ВСУ Валерий Залужный написал, что Киеву нужно переходить к более технологическому ведению боевых действий, заменяя пехоту беспилотными аппаратами. Полковник запаса Андрей Демуренко в интервью «МК» прокомментировал эту статью.
Он отметил, что Залужный учился еще по советским учебникам, поэтому он является грамотным офицером и профессионалом. И он абсолютно прав насчет беспилотников. Причем речь идет о разных разновидностях дронов, включая разведывательные, ретрансляционные и ударные БПЛА.
Также должна быть хорошо развита система управления беспилотниками, отметил военный эксперт.
Россия все это может сделать самостоятельно, уже сейчас имеются проекты, которые предполагают, что на вооружении подразделений будет 80 процентов БПЛА. Украина создала только «Бабу Ягу», переделав ее из сельскохозяйственного дрона, а все остальное она получает от Запада.
«Залужный говорит, что для того, чтобы перейти на высокотехнологичное оборудование, ВСУ надо пять месяцев. Я сначала засомневался. Но с другой стороны, если им будут давать не миллиарды, а сразу высокотехнологичное оборудование — РЛС, дроны, станции управления, то, конечно, они насытят ими свою армию. Почему бы и нам не сосредоточить все свои силы, умения, знания, финансы, организационные способности на том, чтобы быстро перевооружиться?», – отметил Демуренко.