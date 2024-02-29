Членство депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова в партии «Единая Россия» было приостановлено решением местного политсовета из-за строительства торгового центра (ТЦ) вокруг квартиры одной из местных жительниц Дагестана. Об этом сообщает мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов в своем Телеграм-канале.

«На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы, которые должны дать объективную оценку. Политсоветом местного отделения “Единой России” принято решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу», – написал глава города.

По словам Пирмагомедова, депутат Омаров получил разрешение на перепланировку здания, расположенного по улице Пушкина, однако во время реконструкции были допущены нарушения градостроительного законодательства. Администрация Дербента подала в иск суд с требованием обязать депутата Омарова устранить нарушения.