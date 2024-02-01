На 1 февраля в Молдавии намечен митинг протеста перед зданием парламента. Однако полиция не дает сторонникам оппозиционных сил добраться до столицы, заявил представитель партии «Возрождение» Александр Суходольский.

Именно эта партия организовала акцию протеста. Она призвала все оппозиционные силы объединиться и провести митинг в Кишиневе, чтобы не допустить переизбрания действующего президента Майи Санду на второй срок.

Однако препятствием к проведению мероприятия стали полицейские посты. В телеграм-каналах Gagauznews, KP.MD и многих других публикуются видеозаписи, на которых правоохранители останавливают автобусы в разных районах страны и не пускают участников акции протеста в Кишинев.