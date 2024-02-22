Полицейский из Сиэтла насмерть сбил аспирантку из Индии, но осужден не будет

В среду (21 февраля) представитель прокуратуры штата Вашингтон заявил, что ведомство не будет выдвигать обвинения в совершении уголовного преступления против сиэтлского полицейского, сбившего 23-летнюю индианку, когда он спешил на вызов из-за передозировки. Этот инцидент привлек широкое внимание после того, как другой полицейский на камеру сделал грубые замечания по поводу произошедшего. Источник: Associated Press.

Офицер Кевин Дэйв двигался на полицейском внедорожнике со скоростью 119 км/ч по улице с ограничением скорости 40 км/ч, когда 24 января 2023 года сбил 23-летнюю Джаахнави Кандулу на пешеходном переходе.

В служебной записке в полицейское управление Сиэтла в среду представитель прокуратуры округа Кинг отметила, что у офицера Дэйва была включена звуковая сигнализация, что другие пешеходы сообщили следователям, что слышали полицейскую сирену, и что Кандула, похоже, пытался перебежать перекресток, когда заметила приближающуюся машину полиции. В прокуратуре также отметили, что индианка вполне могла носить беспроводные наушники, способные ухудшить слух.

По этим причинам обвинение в убийстве при помощи транспортного средства, отметили в прокуратуре, не является оправданным: «Не существует достаточных подтверждений, чтобы доказать вне разумного сомнения, что офицер Дэйв сознательно пренебрег безопасностью пешеходов», – говорится в записке.

Остается возможным, отмечает «Ассошиэйтед Пресс», что прокуратура Сиэтла все же сможет предъявить менее серьезные обвинения, например, в халатном вождении.

Всего лишь индианка

Гибель Джаахнави Кандулы вызвала возмущение, особенно после того, как в сентябре 2023 года появилась запись с нательной камеры другого полицейского, на которой этот офицер смеется и заявляет, что жизнь индианки имела «ограниченную ценность» и мэрии следует «просто выписать чек».

Дипломаты из Индии, а также местные протестующие потребовали расследования этого видео. В результате в январе 2024-го надзорными органами было установлено, что комментарии офицера Дэниела Одерера – он занимает пост вице-президента Гильдии полицейских Сиэтла – нанесли ущерб репутации полицейскому департаменту и подорвали общественное доверие в масштабах, которые трудно измерить. Шеф полиции Сиэтла Адриан Диас обдумывает наказание для Одерера.

«Его комментарии были уничижительными, презрительными и бесчеловечными», – написал Джино Беттс-младший, директор Управления подотчетности полиции (OPA).

В заявлении для OPA офицер Одерер признал, что его высказывания во время разговора с Майком Соланом, президентом профсоюза полицейских, звучали бессердечно, но они были направлены, отметил Одерер, на высмеивание правовой системы, которая пытается имитировать ценность жизни Кандулы.

Прокурор округа Кинг Лиза Манион назвала смерть молодой индианки душераздирающей, но пояснила, что «ужасающие» комментарии Одерера не изменили юридический анализ того, следует ли предъявлять офицеру Дейву обвинения.

«Ответственность за дисциплинарное расследование и разбирательства, связанные с комментариями офицера Одерера, несет Управление подотчетности полиции, а не прокуратура», – заявила Манион.

Гильдия офицеров полиции Сиэтла запоздало ответила на электронное письмо AP с просьбой прокомментировать ситуацию. В полицейском профсоюзе заявили, что комментарии Одерера были «крайне бесчувственными», но также вырванными из контекста.

Погибшая, 23-летняя Джаахнави Кандула, была аспиранткой сиэтлского кампуса Северо-Восточного университета.