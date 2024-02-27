Полицейский из Чикаго пытается через суд сменить расу ради карьеры

Офицер Юсуф утверждает, что предоставил результаты генетического теста от биотехнологической компании «23andMe», показывающие его неоднозначное происхождение и расу, но полицейский департамент отклонил запрос на пересмотр расы. Источник: Fox News.

Теперь полицейский подал в суд на городские власти, требуя изменить его расовую принадлежность, указанную в официальных документах. Он подчеркивает, что департамент полиции Чикаго (CPD) разрешает офицерам свободно менять свой пол ради «соответствия личности», но почему-то не позволяет сменить расу.

Не европеоид – египтянин

43-летний Мохаммад Юсуф указал в федеральном иске о гражданских правах, поданном на прошлой неделе, что он хочет отказаться от расы «европеоида», поскольку «в настоящее время идентифицирует себя как египтянин и афроамериканец».

Его иск подан в связи с тем, что полицейское ведомство позволяет «корректировать гендерную идентичность офицера в соответствии с его жизненным опытом». В то же время выбор расы способен повлиять на профессиональный рост, утверждает Юсуф.

Согласно иску полицейского, его неоднократно игнорировали при очередных повышениях по службе из-за «европеоидной» расы. По его словам, эти повышения обычно предоставлялись другим заявителям из числа расовых меньшинств, и лишь немногие должности перешли к заявителям европейского происхождения.

Ветеран с 20-летним стажем работы в CPD указывает в своем иске на систему продвижения по службе, которая «особенно» лояльна к «кандидатам из числа меньшинств», даже если они не набрали хороших баллов на экзаменах, устраиваемых для продвижения по полицейской службе.

В частности, Юсуф утверждает, что он «набрал высший балл» на сержантском экзамене в 2019 году. Но в тот год и во все последующие годы он так и не получил повышения. С тех пор, подчеркивает заявитель в иске, он наблюдал «более 75 повышений по службе до сержанта», причем «менее пяти» повышений получили кандидаты, идентифицирующие себя европеоидами.

«Несмотря на образцовую квалификацию и предполагаемую расово-нейтральную политику системы заслуг, меня неоднократно обходили при продвижении по службе в пользу менее квалифицированных кандидатов с подходящей расой, в частности афроамериканских офицеров, часть которых имела дисциплинарные проблемы и очевидно не подходила для исполнения сержантских обязанностей», – говорится в жалобе Юсуфа.

Неподходящая раса для карьеры

Податель иска рассказал, что впервые присоединился к полиции в 2004-м, и в то время CPD предлагал новобранцам только три варианта расы: европеоид, чернокожий и латиноамериканец. По его словам, он выбрал «европеоид», и это было внесено в его личное дело.

Теперь полицейский департамент Чикаго предлагает новобранцам «более девяти» различных расовых обозначений. Однако современные правила ведомства не позволяют Юсуфу сменить расу, в чем он нуждается, чтобы более точно отразить свою личность, говорится в иске.

После неоднократных отказов офицер Юсуф заявил в иске, что ему назвали предварительную необходимость пройти тест ДНК, чтобы можно было изменить расовую принадлежность в его досье. Он согласился и предоставил результаты генетического теста от калифорнийской компании «23andMe», показавшего его происхождение и расу, тем не менее, в конечном итоге в CPD заявили, изменить его официальные записи уже невозможно.

«Политика запрета на выбор расовой идентичности открыто и намеренно дискриминирует определенных лиц лишь на основании таких личных характеристик, как расовая принадлежность», – утверждает офицер. В его иске конкретно указывается, что город Чикаго нарушает пятый раздел Закона о гражданских правах 1964 года.