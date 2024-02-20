Политолог Алексей Живов считает, что после освобождения Авдеевки российские ВС продолжат наступление на Угледар и на поселок Нью-Йорк, расположенный севернее. Кроме того, ключевыми целями остаются Славянск и Краматорск.

Через Угледар идут все коммуникации Южно-Донецкого направления фронта, поэтому его освобождение является одной из приоритетных задач. Установление контроля над Нью-Йорком даст возможность отрезать выступ рядом с Горловкой и лишить ВСУ возможности обстреливать этот населенный пункт.

Живов напомнил, что полное освобождение территорий ЛНР и ДНР является одной из главных задач всей специальной военной операции. Также ранее эксперт напоминал, что штурм Авдеевки длился 132 дня, из-за чего не стоит слишком очаровываться из-за этой крупной, но далеко не последней победы.