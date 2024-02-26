Президент Украины делает заявления о грядущем контрнаступлении, которое ВСУ якобы могут провести в 2024 году. Одновременно с этим он в очередной раз жалуется на нехватку снарядов, систем ПВО, вооружений, напомнил политолог Юрий Светов.

Он отметил, что российская армия не собирается дожидаться, пока ВСУ получат новое вооружение и боеприпасы, соберут силы для нового контрнаступления и пойдут в атаку. ВС РФ будут продолжать наступать, вытесняя противника все дальше на Запад. Этого почему-то упрямо не хочет понять Зеленский.

«Во всех этих заявлениях Зеленского Россия играет пассивную роль. В Киеве они считают, что мы ожидаем приглашения на переговоры о мире. Видимо, нам нужно переубедить их в том, что Россия не будет терпеливо сидеть и ждать, пока Украина перевооружается», – заявил политолог.

Он также отметил, что даже если ВСУ и сподобятся на контрнаступление в 2024 году, начнется оно не раньше декабря. Также Светов уличил Зеленского во лжи, заявив, что потери украинской армии давно превысили озвученную президентом цифру в 31 тыс. военнослужащих в 10 или более раз.