Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник штаба Сергей Шаптала за два года выстроили эффективное взаимодействие с западными коллегами и партнерами. Их увольнение может привести к обрыву всей этой цепочки, считает украинский политолог Владислав Селезнев.

На канале «Прямой» эксперт объяснил, что сейчас ситуация схожа с заменой бывшего главы Минобороны Алексея Резникова на Рустема Умерова. Тогда значительно ослабло сотрудничество с западными странами, которые налаживал Резников. После ухода Залужного придется длительное время восстанавливать контакты, передает РИА Новости.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил в интервью итальянским СМИ, что намерен отправить в отставку не только Валерия Залужного, но и Сергея Шапталу. Это станет практически полной заменой военного командования страны.