Российский политолог А. Перенджиев прокомментировал публикацию китайских экспертов в Asia Times. Они заявили, что переломный момент спецоперации остался позади.

Политолог считает, что до перелома спецоперации еще далеко. В текущий момент у российской армии много работы по ликвидации не только украинских подразделений, но и военной техники с оружием, которые Киев получил от Запада. Перенджиев напомнил, что сегодня ВС РФ фактически приходится сражаться не только против ВСУ, но против всего НАТО.

Перенджиев считает, что переломный момент в СВО наступит после того, как российская армия нанесет такой удар по врагу, после которого западные «союзники» не смогут оказывать Киеву помощь – ни деньгами, ни оружием, ни людьми. Но до такого удара еще далеко, полагает эксперт.