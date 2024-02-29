Если НАТО решится ввести на Украину свой военный контингент, он не станет принимать участие в боевых действиях. Однако его смогут отправить в тыловые регионы и освободить находящихся там боевиков ВСУ, отправив их на фронт, считает киевский политолог Вадим Карасев.

Макрон, уверен эксперт, говорил не о силах Североатлантического альянса, которые тут же ринутся в бой. Речь шла о военно-полицейской либо миротворческой миссии и не более того.

По мнению Карасева, натовские военные могут занять позиции на границах Украины с Приднестровьем и Белоруссией, если командованию ВСУ не будет хватать личного состава. Также они станут заменой украинским боевикам, которые находятся сейчас в регионах, удаленных от зоны боевых действий.