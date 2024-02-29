Офисом украинского президента было подготовлено обращение к Конституционному суду с целью оправдания продления президентского срока Владимира Зеленского. Такую информацию журналистам сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор исследований по международным экономическим отношениям, «цветным революциям», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По словам политолога, данная тема является резонансной, ведь многих волнует вопрос законности дальнейшей власти Владимира Зеленского, и должны ли быть проведены выборы на Украине.

«Они (Офис президента Украины – ред.) решили поставить точку и предъявить общественности решение Конституционного суда. Это делается, чтобы от них отстали и не предъявляли претензии», – сказал Александр Дудчак.

Однако политолог подчеркнул, что власть Зеленского все равно остается под угрозой. Сложившаяся ситуация очень играет на руку экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Это работает на имидж Залужного. Может начаться продвигаться мысль, что при нем все было нормально, но Зеленский начал вмешиваться в руководство армии, минуя главкома, и все посыпалось», – отметил эксперт.