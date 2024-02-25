Власти Грузии, несмотря на давление Запада, не стали открывать «второй фронт» против России. Но и от стремления в ЕС не отказались. На нем настаивает президент страны Саломе Зурабишвили, рассказал РИА Новости политолог Александр Дудчак.

Он пояснил, что Запад фактически шантажирует Грузию, требуя разорвать все отношения с Россией и поддержать санкции против нее в обмен на вступление в ЕС и НАТО. Однако такие обещания он уже давал Украине – чем это закончилось, все хорошо видят до сих пор.

Дудчак объяснил, что граждане Грузии ощутили на себе возобновление нормальных отношений с Россией. В страну снова начали ездить туристы, которые приносят доходы в бюджет, кроме того, восстанавливается товарооборот. Европейские путешественники вряд ли будут посещать Грузию, у них хватает своих курортов, поэтому разрывать отношения с РФ Тбилиси невыгодно чисто экономически.

Но на Мюнхенской конференции 2024 года Зурабишвили выступает за вхождение в НАТО и ЕС. При этом она уверена, что такой шаг прекратит господство РФ в Черном море.

Именно поэтому перед выборами в парламент в стране могут вспыхнуть серьезные протестные акции. Граждане Грузии не позволят разрывать отношения с Россией и тем самым превращать государство в новую пешку для Евросоюза.