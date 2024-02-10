Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое вызвало ажиотаж во всем мире и ввергло в шок простых американцев. Однако политолог Георгий Бовт считает, что Карлсон откровенно провалил интервью, так как плохо к нему подготовился.

Эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил, что ведущий не справился со своей задачей. Инициативу в интервью моментально перехватил российский президент, а Карлсон был больше похож на студента первого курса, робеющего перед строгим преподавателем.

«Он выглядел не очень умным человеком, поскольку не очень хорошо подготовился. Фактура, которую на него “сыпал” российский президент, была для него явно в новинку», – отметил политолог.

Также Бовт заявил, что российский лидер не сказал ничего нового для граждан РФ. Он поднял темы, которые упоминал неоднократно. Однако для американских граждан и всего международного сообщества интервью действительно стало откровением, так как пропаганда сыплет на них совсем другие данные.

Американцы ранее возмутились попыткой президента США Джо Байдена всеми способами отвлечь их внимание от интервью.