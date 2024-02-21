Запад однозначно устал от речей президента Владимира Зеленского. Украинский лидер все чаще повторяет один и тот же набор пропагандистских клише, которые вызывают у западных политиков только отторжение, уверен киевский политолог Константин Бондаренко.

Он напомнил о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности и раскритиковал украинского лидера за его претензии в адрес западных партнеров. По мнению Бондаренко, президент Украины возомнил себя «центром мира» и позволяет высказывания, являющиеся настоящей глупостью.

Одно из них – это заявление в адрес США о том, что Киев обидится на Вашингтон и перестанет считать его своим стратегическим партнером.

Бондаренко написал также, что если в прошлом году Запад верил в успех контрнаступления ВСУ и поддерживал Зеленского, то после эпичного провала Киева больше никто ему не доверяет. Особенно при такой глупой риторике.