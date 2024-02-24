У Киева нет никакой возможность вернуть Западу долг за уже оказанную финансовую помощь. Те средства, которые Украина уже получила, по разным оценкам, она будет отдавать до 2054 года, рассказал «Ленте.ру» политолог Александр Асафов.

Именно по этой причине, считает эксперт, Запад постоянно поднимает тему использования замороженных российских денег. Ведь кто-то в любом случае должен вернуть средства не только за финансовую помощь, но и за поставки вооружений, техники, боеприпасов, из Германии, Франции и других стран.

Асафов отметил, что в мировой истории есть случаи списания долгов. Вот только сейчас расходы западных стран не окупаются сдерживанием России, политические издержки гораздо ниже. И поэтому США и Европа возьмут эти средства «на карандаш», а в какой-то момент предъявят Киеву счет.