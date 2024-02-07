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Страны ЕС уже находятся в готовности к разделу Украины, которая неминуемо проиграет в конфликте с Россией. Сербское издание «Политика» напоминает о голосах из Венгрии, предъявляющих претензии на Закарпатье и отмечает, что Будапешт не единственный, кто не против поучаствовать в дележке.

Румыния имеет виды на Бессарабию, Польша – на Западную Украину. Подключится к разделу и Словакия. Некоторые издания уже сейчас публикуют «обновленные» карты Восточной Европы, которые могут стать актуальными, когда украинская государственность развеется в прах.

«На этот раз речь идет о разделе Украины. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», – цитирует авторов публикации РИА Новости.