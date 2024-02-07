Страны ЕС уже находятся в готовности к разделу Украины, которая неминуемо проиграет в конфликте с Россией. Сербское издание «Политика» напоминает о голосах из Венгрии, предъявляющих претензии на Закарпатье и отмечает, что Будапешт не единственный, кто не против поучаствовать в дележке.

Румыния имеет виды на Бессарабию, Польша – на Западную Украину. Подключится к разделу и Словакия. Некоторые издания уже сейчас публикуют «обновленные» карты Восточной Европы, которые могут стать актуальными, когда украинская государственность развеется в прах.