Ушедшие с российского рынка производители автомобилей из Европы, США и Японии представили, как рейстайлинговые, так и совершенно новые автомобили. Издание «Газета.ru» опубликовало материал о новинках мирового автопрома.

Немецкий производитель премиальных автомобилей Audi представила обновленную версию своего популярного кроссовера Q7. В рейсталинговой модели водитель сможет выбрать четыре варианта рисунка задней светодиодной оптики. При этом в головной оптике присутствует возможность выбора формы дневных ходовых огней. Новинка будет доступна, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Американская компания Ford представила представил обновленную версию кроссовера Explorer. Внешне кроссовер поменялся незначительно, поскольку основные изменения пришлись на салон. Базовый силовой агрегат – 2,3-литровый турбомотор, развивающий 300 лошадиных сил. Также можно заказать версию с 3-литровым двигателем на 400 лошадиных сил.

Немецкий автоконцерн Volkswagen обновил внешность легендарного автомобиля Golf в честь 50-летия выпуска модели. Изменился дизайн головной оптики, задних фонарей, бамперов, а также появилась подсветка логотипа модели. Появилась гибридная версия машины, способная передвигаться исключительно на электродвигатели на расстояние в 100 километров.

Японская компания Mazda выводит на рынок совершенно новую модель – пятиместный кроссовер CX-70. Автомобиль начнут продавать в Северной Америке весной текущего года. К заказу доступны бензиновая версия автомобиля с 3,3-литровым двигателем и подзаряжаемый гибрид, оснащенный электродвигателем и бензиновым силовым агрегатом объемом 2,5 литра.