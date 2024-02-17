Во время штурмовых действий в городских кварталах Авдеевки в ночь на 17 февраля российским бойцам удалось взять в плен уже более ста украинских военнопленных. Причем данная цифра будет увеличиваться в ходе зачистки городской застройки от противника. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

«Ребята, которые сейчас зачищают Авдеевку, говорят, что вследствие утери командованием ВСУ управления внутри города и как результата – дезорганизации его частей, в нем остались блокированными целые подразделения противника (иногда в десятки человек). На сейчас число пленных суммарное (начиная с пленных на “Зените”) уже перевалило за сотню человек. Но это число далее будет еще расти. Город большой, зачищать его будут долго, а как показывает опыт, те, кто предпочел плен риску прорыва, сидят по подвалам и вылезают из него только тогда, когда понимают, что сверху над ними наши отряды зачистки», – написал Юрий Подоляка.

Напомним, что ночью 17 февраля командующий авдеевской группировкой ВСУ генерал Тарнавский объявил о выводе украинских подразделений из города. Также украинские источники сообщают о выводу солдат ВСУ с территории авдеевского коксохимического завода.