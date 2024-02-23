Российские ВС установили контроль над поселком Северное под Авдеевкой. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил, что для этого потребовался длительный штурм, так как украинские боевики отчаянно сопротивлялись натиску наших подразделений.

ВС РФ начали артподготовку в 5 часов утра. Населенный пункт сотрясали мощные взрывы, которые были хорошо слышны даже в центре Донецка. Наши бойцы сломили сопротивление ВСУ и к ночи противнику пришлось признать очередное поражение и уйти на позиции вне поселка.

По словам Подоляки, 1-я Славянская бригада, освободившая Северное, теперь будет продвигаться к населенному пункту Тоненькое. Установление контроля над ним позволит взять в клещи украинских боевиков в Ласточкино, где находятся отступившие из Авдеевки подразделения ВСУ.