В офисе украинского президента В. Зеленского прокомментировали наметившийся уход ВСУ из Авдеевки. Советник М. Подоляк заявил, что этот шаг не обернется для Киева политическими последствиями.

Как передает ТАСС, Подоляк заявил, что решение о выходе из Авдеевки будет принимать командование ВСУ. Именно оно решит, продолжать оборону этого рубежа или уйти на новые, более выгодные позиции. Но при принятии решения украинские генералы будут опираться на оценку превосходства ВС РФ на конкретном участке фронта. Потому что ВС РФ, как сказал советник, могут «додавить» на конкретном направлении.

В любом случае, заверил Подоляк, ситуация вокруг Авдеевки не будет иметь для Киева политических последствий. Он также заявил о том, что украинская армия термит неудачи в Авдеевки из-за того, что Запад задерживает поставки снарядов и оружия.

О том, что украинской армии придется уйти из Авдеевки, завили уже в Белом доме. Д. Кирби подчеркнул, что в Авдеевке сложилась «критическая ситуация» для ВСУ. Русская армия штурмует город, а из-за отсутствия снарядов ВСУ не могут оказывать сопротивление.