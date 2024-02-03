Ударом по Лисичанску в субботу, 3 февраля, ВСУ разрушили пекарню. Сейчас известно о гибели двух человек, однако под завалами могут находиться еще около 40 сотрудников предприятия и покупателей, пишет РИА Новости.

Представители военной комендатуры ЛНР рассказали, что пекарня выпекала хлеб для гражданских лиц. В выходные там всегда было довольно много местных жителей. Поэтому не примерно 40 человек могут находиться под завалами.

Сейчас на месте работают сотрудники комендатуры и экстренные службы. Используется спецтехника для разбора завалов, предпринимаются попытки спасти людей, которые оказались под разрушенными конструкциями.

Напомним, Лисичанск перешел под контроль ВС РФ летом 2022 года. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город и не пожелавших уезжать оттуда мирных жителей.