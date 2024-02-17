Украинские войска продолжают террористические обстрелы Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что под ударом оказался поселок Задорожный, что в Краснояружском районе.

Атака пришлась на окраину населенного пункта, взрывов повредило линию электропередач. Ее ремонт будет выполнен, как только Минобороны России даст добро на проведение работ.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Почаево в Грайворонском городском округе. Дрон-камикадзе противника атаковал и повредил трактор.

Пострадавших нет ни при одном из обстрелов, отметил губернатор.

ВСУ наносят удары по Белгородской и другим приграничным областям с применением беспилотных аппаратов, ракет и снарядов РСЗО. Большая часть боеприпасов уничтожается российской ПВО. Ранее сообщалось об уничтожении 33 дронов над пятью регионами страны.