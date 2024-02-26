Российская авиация продолжает эффективно громит живую силу, укрепрайоны, опорники и бронетехнику врага на Купянском участке проведения спецоперации.

26 февраля штурмовики-бомбардировщики Су-34 совершили боевые вылеты для уничтожения вражеских подразделений и военной техники на Купянском фронте, сообщает в официальном тг-канале Минобороны РФ. Под удары фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования коррекции попали укрепленные позиции с живой силой противника, командный пункт, боевые машины украинской армии.

Использование планирующих авиабомб снижает риски для российских пилотов. Они могут осуществлять бомбардировку без захода в зону работы вражеских систем перехвата. Высокоточные системы наведения позволяют уничтожать вражеские цели за один вылет.