В социальных сетях и мессенджерах украинцы публикуют некрологи и заявляют о гибели 66-го батальона территориальной обороны. Они пишут, что это подразделение дислоцировалось во Львовской области, но было переброшено на Харьковской направление под Купянск.

Судя по материалам, представленным в Сети, в подразделении служили в основном женщины и пенсионеры. Киев набирал в тероборону всех подряд, так как не предполагалось, что их будут перебрасывать в зону боевых действий. Однако сейчас выбирать не приходится.

Родные и близкие военнослужащих неоднократно обращались к руководству страны и командованию ВСУ, требуя ротации подразделения. Но их никто не услышал, уцелевшие бойцы теробороны по-прежнему остаются на одном из самых опасных участков фронта.