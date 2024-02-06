Представители государственных природных заповедников и нацпарков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» сообщили, что недавно удалось сделать редкие кадры краснокнижного животного. В заповеднике под Хабаровском фотоловушки запечатлели харзу – желтогрудую куницу, являющуюся хищным млекопитающим. Сообщается, что фото животного в заповеднике удалось сделать только второй раз за последние 60 лет.

«За 60 лет существования Большехехцирского заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного, а 15 января 2024 года харза попала в объектив второй раз в северной части заповедника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Большом Хехцире этот хищник семейства куньих появляется крайне редко. Ареал обитания этого краснокнижного животного в РФ включает только южные районы Хабаровского края — частично в Бикинском, Вяземском, имени Лазо. Также она встречается в Приморском крае, Амурской области и Еврейской АО.